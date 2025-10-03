СОМБ: украинские наемники ответственны за гуманитарную катастрофу в Судане

Бой за Эль-Фашер, в котором принимают участие военные из Украины, привел к тому, что 300 тыс. человек лишились продовольствия и медицинской помощи, заявил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Участие украинских наемников в боях за город Эль-Фашер в Судане привело к эскалации конфликта и обострению гуманитарной ситуации. Такое мнение высказал ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Ранее Иванов сообщил ТАСС, что, предположительно, суданские правительственные силы ликвидировали несколько сотен украинских наемников, воевавших на стороне экстремистских формирований.

"Украинское участие в наступлении на Эль-Фашер, безусловно, привело к эскалации, обострению гуманитарной ситуации и росту количества жертв среди мирных жителей. Их присутствие подтверждает, что украинский режим экспортирует не только оружие, но и опасную "чуму" - головорезов, участвующих в конфликтах в интересах своих западных покровителей и готовых приложить руку к любым, даже самым бесчеловечным операциям", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что бои за Эль-Фашер привели к одному из тяжелейших гуманитарных кризисов. "Бой за Эль-Фашер, который длится уже более чем 500 дней, стал причиной одного из страшнейших гуманитарных кризисов современности: около 300 тыс. человек лишены продовольствия и медицинской помощи. Украинских наемников, однако, гражданские жертвы не интересуют", - заключил Иванов.