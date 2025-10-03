В Прикамье из-за атаки БПЛА впервые пострадала гражданская инфраструктура

Жертв нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 3 октября. /ТАСС/. Двухквартирный жилой дом пострадал в городе Березники Пермского края после атаки БПЛА, сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. Это первый случай повреждения гражданской инфраструктуры в результате атаки БПЛА в регионе.

"По уточненной информации, ночью была осуществлена атака вражеских БПЛА. Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет", - сообщил Махонин.

По словам губернатора региона, жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье. "Министерству труда и социального развития Пермского края поставлена задача проработать вопрос компенсации потерянного имущества. Необходимые для этого средства направим из краевого бюджета", - добавил глава Прикамья.

Как пояснил глава Березников Алексей Казаченко, сейчас в городе работает оперативный штаб. Пострадавший дом на улице Большевистской оцеплен, выставлена охрана. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия. "Ожидаем разрешение зайти в помещения, оценить масштаб повреждений и размер ущерба. Взаимодействуем с МЧС и региональным правительством", - сказал мэр города.