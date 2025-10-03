Реклама на ТАСС
Во Владимирский облсуд поступила жалоба на смягчение наказания Баязитовой

Ей ранее заменили неотбытую часть наказания принудительными работами на 10 месяцев 18 дней
06:23

ВЛАДИМИР, 3 октября. /ТАСС/. Апелляционная жалоба прокуратуры на замену лишения свободы на принудительные работы журналистке Александре Баязитовой, ранее приговоренной к пяти годам лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка (ныне - "Банк ПСБ"), поступила во Владимирский областной суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Материал поступил", - сообщил собеседник агентства, добавив, что дата рассмотрения еще не назначена.

9 сентября Судогодский районный суд заменил Баязитовой неотбытую часть наказания принудительными работами на 10 месяцев 18 дней. Прокуратура обжаловала это решение.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала "Адские бабки" Баязитову к пяти годам колонии общего режима. По этому делу также была задержана медиатехнолог и интернет-предприниматель Ольга Архарова, которую приговорили к четырем годам шести месяцам колонии общего режима.

Потерпевшим по делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигуранткам предъявили обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте", "Известиях", была автором на портале Life.ru. С 2017 года также вела экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". 

