На западе Сиднея упал вертолет

На борту находились два человека, один погиб на месте происшествия, другого госпитализировали с тяжелыми травмами

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 3 октября. /ТАСС/. Легкий вертолет потерпел крушение недалеко от аэродрома Бэнкстаун, расположенного на западе Сиднея. Об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, это произошло в 13:30 (06:30 мск). На борту находились два человека, один погиб на месте происшествия, другой был госпитализирован с тяжелыми травмами.

"Сотрудники полицейского управления провели осмотр места происшествия, а расследование причин и обстоятельств аварии будет проводить Австралийское бюро безопасности на транспорте", - сообщили в полицейском управлении.