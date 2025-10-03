Реклама на ТАСС
На западе Сиднея упал вертолет

На борту находились два человека, один погиб на месте происшествия, другого госпитализировали с тяжелыми травмами
06:26

СИДНЕЙ, 3 октября. /ТАСС/. Легкий вертолет потерпел крушение недалеко от аэродрома Бэнкстаун, расположенного на западе Сиднея. Об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, это произошло в 13:30 (06:30 мск). На борту находились два человека, один погиб на месте происшествия, другой был госпитализирован с тяжелыми травмами.

"Сотрудники полицейского управления провели осмотр места происшествия, а расследование причин и обстоятельств аварии будет проводить Австралийское бюро безопасности на транспорте", - сообщили в полицейском управлении. 

