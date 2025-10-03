В Удмуртии задержали одного из руководителей предприятия за мошенничество

Фигурант похитил 6,12 млн рублей, выделенных в рамках исполнения государственного оборонного заказа

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Удмуртии пресекли деятельность одного из руководителей ижевского предприятия оборонно-промышленного комплекса, причастного к хищению денег, выделяемых в рамках гособоронзаказа, в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"Действуя в интересах подконтрольной ему организации-поставщика, фигурант организовал подготовку и предоставление на предприятие расчетно-калькуляционных материалов, содержащих завышенную стоимость комплектующих. В результате чего осуществил хищение 6,12 млн рублей, выделенных в рамках исполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовным кодексом РФ за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.