В Крыму задержали передавшего разведке Украины фото позиций С-300

Он дал признательные показания

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму завербованного военной разведкой Украины 53-летнего россиянина, отправившего фото дислокации зенитно-ракетных комплексов С-300 на полуострове с указанием координат и готовившего теракты. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в Республике Крым задержан гражданин России 1972 года рождения, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора информации разведывательного характера в отношении военных объектов на полуострове и подготовки диверсионно-террористических актов", - сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, по заданию куратора он изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, а также направил украинской спецслужбе через мессенджер WhatsApp фото и видео дислокации позиций двух ЗРК С-300 на территории Республики Крым с указанием их координат.

"Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию спецслужб Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ЦОС.

У задержанного изъято более одного килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

В ФСБ вновь напомнили, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения экономического ущерба нашей стране и призвали российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети Интернет во избежание необдуманных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность.