Полиция задержала мужчину, пытавшегося увести с собой девочку в Балашихе

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила резонанс инцидента в соцсетях

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, который пытался увести с собой незнакомую малолетнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои подмосковные коллеги задержали 39-летнего уроженца города Кургана, который днем в Балашихе пытался увести с собой незнакомую малолетнюю девочку", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк напомнила, что видеозапись этого инцидента вызвала большой резонанс в соцсетях. "Мужчина доставляется в следственные органы для выяснения всех обстоятельств", - добавила представитель ведомства.