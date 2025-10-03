В Сумской области обесточены два района

Компания "Сумыоблэнерго" сообщила о взрывах на объектах критической инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Два района Сумской области на севере Украины остались без электроэнергии в результате взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила компания "Сумыоблэнерго".

"Уважаемые потребители электроэнергии! Вследствие взрывов на объектах критической инфраструктуры обесточены Конотопский (частично) и Шосткинский районы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Сроки завершения работ не уточняются. Ночью и утром в различных районах области неоднократно объявлялась воздушная тревога.