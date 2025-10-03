На Филиппинах зарегистрировали более 4 тыс. афтершоков после землетрясения

Магнитуда подземных толчков варьировалась от 1 до 5

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 3 октября. /ТАСС/. Более 4 тыс. афтершоков зарегистрировано после мощного землетрясения магнитудой 6,9 на Филиппинах в провинции Себу. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

По его данным, магнитуда подземных толчков варьировалась от 1 до 5.

Согласно уточненным данным национального совета по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий, в результате стихии погибли 68 человек. Ранее сообщалось о 72. Около 600 человек получили ранения. Экстренные службы также информировали, что под обломками разрушенных зданий больше не осталось пропавших без вести, поэтому поисково-спасательные операции остановлены.

В посольстве РФ на Филиппинах ТАСС ранее сообщили, что у диппредставительства нет информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения. Российские дипломаты также запросили данные у местных компетентных органов.

В провинции Себу в среду было объявлено чрезвычайное положение. Больше всего людей погибло в городе Бого с населением 90 тыс. человек на севере провинции, а также в муниципалитетах Сан-Ремихио и Меделлин.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин информировал, что очаг землетрясения залегал на глубине 5 км примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого. Подземные толчки магнитудой 6,9 были зарегистрированы во вторник в 21:59 по местному времени (16:59 мск).