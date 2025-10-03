В Петербурге задержали подозреваемых в краже сейфа из офиса в Мытищах

Было похищено более 10 млн рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в краже сейфа с 10 млн рублей из офиса в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники через открытое окно проникли в офис в Пожарном проезде в Мытищах. В одном из кабинетов они нашли сейф, попытались вскрыть его на месте, но у них не получилось. Тогда сообщники вытащили его на улицу, погрузили на садовую тачку и отвезли в сторону от здания. Там с помощью инструментов злоумышленники взломали сейф и похитили более 10 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали их в городе Санкт-Петербурге и его пригородах. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Кроме того, фигуранты могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным в городах Видное и Красногорск. "Сумма ущерба составила 2 млн рублей", - добавила представитель ведомства. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Фигурантам грозит до10 лет колонии. Они арестованы.