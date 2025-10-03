В Одессе из-за наводнения повреждены около 800 домов

Работы по откачке воды продолжаются на 38 локациях в частном секторе, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Порядка 800 домов повреждены в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению страны Алексей Кулеба.

"По состоянию на сегодня зафиксировано почти 800 поврежденных домов - это почти 500 многоэтажек и 300 частных домов. Люди продолжают обращаться. Работы по откачке воды продолжаются на 38 локациях в частном секторе. Уже отведено почти 900 тыс. кубометров воды, вывезено 147 тонн мусора, разобрано 13 поврежденных строительных конструкций", - написал он в Telegram-канале.

Кулеба подчеркнул, что часть города остается без электроснабжения, а к ликвидации последствий стихии привлечено почти 3 тыс. человек и около 660 единиц техники.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов информировал о подтоплении более 250 частных и свыше 350 многоквартирных домов.

В ночь на вторник в Одессе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Позже Кулеба сообщил, что из-за непогоды погибли 10 человек, в том числе один ребенок.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, среди погибших оказалась семья из пяти человек. Они проживали на цокольном этаже, во время наводнения их накрыла волна, из-за которой они не смогли выбраться наружу. Из-за подтоплений была приостановлена работа двух канализационных насосных станций, в ряде районов пропал свет. Многие улицы города были затоплены.

Как заявил уехавший из страны из-за политического преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук, городские власти Одессы годами не ремонтировали и не реконструировали канализацию и ливневые стоки.