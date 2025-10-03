Число жертв тайфуна "Буалой" во Вьетнаме возросло до 51

Более 160 человек пострадали

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 3 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 51 человек погиб и 14 пропали без вести во Вьетнаме из-за обрушившегося на север и центр страны тайфуна "Буалой". Об этом сообщил департамент по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий.

По его данным, число погибших от последствий тайфуна за последние сутки возросло на 15, достигнув 51, еще 14 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, 164 человека получили различные травмы. Оползни и наводнения, вызванные проливными дождями, привели к обрушению или частичному повреждению более 172 тыс. домов и затоплению еще 66 тыс.

В результате стихийного бедствия погибли 2,2 тыс. голов крупного рогатого скота и 519 тыс. домашних птиц. Было затоплено и повреждено почти 89 тыс. га сельскохозяйственных угодий, занятых под выращивание риса и зерновых культур, также оказались затопленными 50 тыс. га лесов. Нанесенный тайфуном материальный ущерб вьетнамские власти оценивают в 16 млрд донгов (более $600 млн).

Правительство Вьетнама делает все возможное, чтобы минимизировать ущерб от стихии и как можно скорее стабилизировать жизнь населения в районах, попавших в зону наводнения. В пострадавших от стихии населенных пунктах при участии военнослужащих Вьетнамской народной армии и сил народной милиции развернуты масштабные работы по преодолению последствий шторма, первостепенное внимание уделяется поиску пропавших без вести и обеспечению необходимым пострадавших. По всей стране осуществляется сбор средств в помощь соотечественникам, оказавшимся в тяжелой ситуации.

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу в связи с последствиями обрушившегося на республику тайфуна.