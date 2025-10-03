Пожилой житель Югры перевел лжепродавцам автомобиля почти 4 млн рублей

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как 59-летний житель города Нефтеюганска перевел мошенникам, которые действовали под видом продавцов автомобиля, почти 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"59-летний житель Нефтеюганска хотел купить автомобиль, но потерял деньги - 3,89 млн рублей, из которых свыше 1,3 млн рублей были кредитные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Одна из санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", - сказано в сообщении.

Как пояснил потерпевший полицейским, он хотел купить автомобиль и на одном из сайтов бесплатных объявлений нашел заинтересовавший его вариант, после чего перешел по ссылке в чат стороннего мессенджера и написал менеджеру. С ним связались неизвестные, которые в ходе общения подтвердили прозрачность сделки поддельным договором купли-продажи и убедили мужчину оплатить таможенный сбор в размере 890 тыс. рублей. Затем ему сообщили, что необходимо сразу рассчитаться с собственником машины и оплатить госпошлину. После перевода денежных средств мошенники перестали выходить на связь.