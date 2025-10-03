С 2014 года от преступлений киевского режима пострадали 27 тыс. мирных жителей

Более 7 тыс. из них убили, в том числе 225 детей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Около 27 тыс. мирных жителей пострадали с 2014 года в результате преступлений киевского режима, более 7 тыс. из них убиты, в том числе 225 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"С 2014 года возбуждено 8 167 дел о преступлениях киевского режима. По данным следствия, в результате агрессии Украины пострадали 27 тысяч мирных жителей, из которых убиты 7 240, в том числе 225 несовершеннолетних. Обвинительные приговоры постановлены в отношении 674 лиц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что следствием при работе с задержанными украинскими боевиками также выявлены новые факты преступлений их сослуживцев против жителей Белгородской области и Донецкой Народной Республики.

"В 2023 году военнослужащий Александр Тарасов по приказу командира Василия Поддубного выстрелил кумулятивным снарядом из танка по жилому зданию в селе Победа Марьинского района ДНР. С участием Тарасова в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного им преступления. Принимаются меры к установлению местонахождения Поддубного", - сказали в ведомстве.

Также завершено расследование в отношении старшины 501-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Леонида Чепы. 25 марта 2022 года он, находясь на боевой позиции, оборудованной в частном доме в Мариуполе, не менее 20 раз выстрелил из автоматического гранатомета по жилому дому, где находились двое мирных жителей. В результате они были убиты. Вскоре Чепа предстанет перед судом.