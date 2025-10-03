В РФ заочно осудили за участие в конфликте на стороне ВСУ более 1 тыс. наемников

Завершили расследование 185 подобных уголовных дел

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следственный комитет заочно привлек к уголовной ответственности более 1 тыс. иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователи СК России продолжают устанавливать и привлекать к уголовной ответственности иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований за денежное вознаграждение. На данный момент заочно привлечены 1 004 иностранных гражданина. Уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145 - состоялись обвинительные приговоры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за последние две недели завершены расследования в отношении наемников из Финляндии, Швеции, Бразилии, Великобритании, Испании и других стран. В частности подданный Королевства Испания Арроба Мордильо, с 2022 года принимающий участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, объявлен в международный розыск. Также завершено расследование в отношении бывшего военнослужащего шведской армии Нильса Далгрена, принимавшего участие в боевых действиях в качестве наемника и за деньги обучавшего других наемников минно-взрывному делу. Далгрен также объявлен в международный розыск.