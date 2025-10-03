The Times of India: 11 человек утонули на ритуале погружения в Индии

Тракторная тележка с верующими опрокинулась при торжественном погружении верующими в воду идола богини Дурги, символизирующем победу добра над злом

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек, в том числе 8 детей, утонули во время празднования индуистского фестиваля "Дурга-пуджа" в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщила газета The Times of India.

Люди погибли в районе города Пандхал во время ритуала погружения в один из водоемов идола богини Дурги, когда тракторная тележка с верующими опрокинулась и упала в воду. В инциденте пострадали еще несколько человек, в критическом состоянии они были доставлены в больницу.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших.

"Дурга-пуджа" - один из главных религиозных праздников в Индии, который в течение четырех дней по всей стране индусы ежегодно отмечают осенью. Его главный ритуал состоит в торжественном погружении верующими в реки изображений богини Дурги, что символизирует победу добра над злом.