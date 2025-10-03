ТАСС: миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали по подозрению в убийстве
Редакция сайта ТАСС
07:30
обновлено 07:42
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Силовики по подозрению в убийстве задержали в Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"В Москве задержан Ибрагим Сулейманов, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказал собеседник агентства. По его словам, речь идет об убийстве прошлых лет.
Сулейманов задержан сотрудниками МВД и ФСБ, уголовное дело расследование центральный аппарат СК.
Ибрагим Сулейманов и его брат Расул в 2024 были бенефециарами крупной IT-компании "Сирена-трэвел".