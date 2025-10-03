Расследование уголовного дела против актрисы Яны Трояновой завершили

Женщину объявили в международный розыск

Редакция сайта ТАСС

Яна Троянова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой (внесена в реестр иноагентов, экстремистов и террористов), она объявлена в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой (внесена в список иноагентов, экстремистов и террористов). Высказывания Трояновой были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. Она объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении актрисы Трояновой о разжигании ненависти, по решению суда она заочно арестована. По версии СК, актриса в одном из интервью сделала публичное заявление, "содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских". Максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на 6 лет.

Минюст РФ включил Троянову в реестр иноагентов в ноябре 2023 года, позже она пыталась оспорить это решение через суд, но ей было отказано.

9 июля Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

Троянова - актриса театра и кино. Известна по фильмам "Страна Оз", "Кококо" и сериалу "Ольга".