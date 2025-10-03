Украинского националиста Балинского объявили в международный розыск

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении украинского националиста Владислава Балинского, он объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Окончено расследование в отношении украинского националиста Владислава Балинского. 22 марта 2022 года он распространил заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в городе Одессе. Помимо этого, 6 сентября 2022 года Балинский совместно с Ганулом и Доровских, повредил мемориальный объект "Крылья Победы". Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.