Detik: на Бали россиянку задержали за выращивание конопли

Гражданку РФ рассматривают в качестве свидетеля, обвиняемым проходит ее муж - подданный Нидерландов

© Shalstock/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Гражданка России и ее муж, подданный Нидерландов, задержаны на острове Бали за выращивание конопли для получения из нее марихуаны.

Об этом сообщил портал Detik со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, пара прилетела на Бали в марте, в мае они посеяли коноплю. Как утверждает полиция, гражданин Нидерландов проходит как подозреваемый, в то время как россиянка пока что рассматривается в качестве свидетеля. Ее продолжают допрашивать, пишет портал.