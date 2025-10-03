В Самаре членам преступной группы дали до 20 лет за вывод из РФ 22 млрд рублей

Решение суда вступило в законную силу

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 3 октября. /ТАСС/. Участники организованного преступного сообщества (ОПС) осуждены в Самарской области на сроки от 7 до 20 лет за обналичивание и вывод из России более 22 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"УФСБ России по Самарской области пресечена деятельность членов ОПС "Юшина-Павловского", специализирующегося на обналичивании денежных средств и выводе их за пределы Российской Федерации в особо крупном размере. <…> Лидеры и участники ОПС осуждены по инкриминируемым им статьям УК России с назначением наказания в виде реальных сроков лишения свободы от 7 до 20 лет", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что решение суда уже вступило в законную силу.

По данным регионального УФСБ, участники сообщества с января 2015 года по август 2019 года вывели из-под финансового и налогового контроля государства свыше 22 млрд рублей, что нанесло значительный ущерб экономической безопасности страны. Сотрудники ФСБ пресекли их деятельность в августе 2019 года. Уголовные дела в отношении двух лидеров и четырех участников ОПС расследовались по статьям об организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной банковской деятельности, легализации и неправомерном обороте денежных средств, незаконных валютных операциях.