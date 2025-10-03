В Омской области загорелось производство ритуальной продукции

Эвакуировали 14 человек

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пожар произошел на производстве ритуальной атрибутики в Омской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Возгорание произошло в одноэтажном здании по производству ритуальной атрибутики. Огонь охватил 2 800 квадратных метров", - сказали в ведомстве.

В настоящее время пожар удалось локализовать. Из здания эвакуированы 14 человек, предварительно, пострадавших нет.

Позднее в ГУ МЧС России по региону сообщили о ликвидации открытого горения.

"Открытое горение ликвидировано в 13:58 (10:58 мск)", - сообщили в ведомстве.

