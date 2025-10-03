В Гааге задержали 205 участников пропалестинской акции

Пострадал один сотрудник полиции

ГААГА, 3 октября. /ТАСС/. Полиция Нидерландов задержала в четверг вечером 205 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации в Гааге. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По данным правоохранителей, акция проходила в районе улицы Рейнстраат, где находятся Центральный вокзал Гааги и МИД королевства. Несмотря на неоднократные требования полиции прекратить мероприятие, активисты не ушли.

Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка, оскорблении представителей власти и оказании сопротивления сотрудникам полиции. Также отмечается, что в ходе разгона беспорядков один полицейский получил травму.

Вечером 2 октября у здания МИД Нидерландов началась стихийная акция в поддержку Палестины и задержанных Израилем активистов из гуманитарной флотилии "Сумуд", плывших к берегам Газы. Протестующие пытались прорваться в здание внешнеполитического ведомства и вступили в столкновение с полицией. Позднее более 200 активистов заняли трамвайные пути у Центрального вокзала Гааги, парализовав движение транспорта. Значительная часть демонстрантов также блокировала второй этаж вокзала, эскалаторы, железнодорожные пути и автоматы для покупки билетов.