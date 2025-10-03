Прокуратура инициировала дело на Ксению Ларину за призыв к терроризму

Журналистка на видео сделала публичное заявление, содержащее призывы к осуществлению терактов на территории Москвы

Редакция сайта ТАСС

Ксения Ларина © Анатолий Струнин/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Столичная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении журналистки Оксаны Баршевой, также известной как Ксения Ларина (признана в РФ иноагентом).

"Прокуратура Москвы в ходе мониторинга сети Интернет на канале одного из мессенджеров, доступном для просмотра неограниченному кругу лиц, выявила видеоролик с интервью Оксаны Баршевой (псевдоним - Ксения Ларина), в ходе которого она сделала публичное заявление, содержащее призывы к осуществлению террористических актов на территории г. Москвы, совершив таким образом публичное оправдание и пропаганду терроризма", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура направила материалы прокурорской проверки по Баршевой в следственный орган, который должен принять решение о возбуждении дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма, совершенные с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

По информации ТАСС из правоохранительных органов, поводом стал видеоролик с участием Баршевой, в котором она предлагала Украине нанести удар по Москве.

Это уже второе уголовное дело в отношении 62-летней Лариной (Баршевой). Ранее в отношении нее было возбуждено дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Статус иноагента она получила в 2023 году. В настоящий момент она проживает за пределами РФ.