Бывшего депутата Азара просят приговорить к четырем годам колонии заочно

Такой же срок прокурор запросил остальным трем обвиняемым по делу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Прокурор потребовал назначить четыре года колонии заочно журналисту и бывшему муниципальному депутату Илье Азару (признан в РФ иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"В ходе прений сторон прокурор потребовал приговорить Азара к четырем годам лишения свободы" , - сообщили агентству. Такой же срок прокурор запросил и остальным трем обвиняемым по делу: Сергею Власову, Игорю Глеку и Елене Русаковой. Также прокурор потребовал запретить всем администрировать сайты сроком на пять лет.

Все фигуранты обвиняются по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России). Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.

Азара и других подсудимых обвиняют в размещении в интернете материалов, призывающих вступить в организацию "Депутаты мирной России" (штаб-квартира в Берлине, деятельность на территории РФ признана нежелательной). "Депутаты мирной России" - организация, члены которой активно выступают против специальной военной операции. Она была создана в октябре 2023 года в Берлине. Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной в августе 2024 года. По данным самой организации, в ней состоят более 70 депутатов разных созывов, большая часть активных членов объединения, в том числе Азар, покинула Россию.