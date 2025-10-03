В Астрахани пострадавшую в ДТП с "Газелью" выписали из больницы

Костно-травматическую патологию не выявили

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. 14-летняя девочка, пострадавшая в ДТП с автомобилем "Газель", который въехал в группу людей на перекрестке в Астрахани, выписана из больницы. Подозрение на травму позвоночника не подтвердилось, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

Накануне утром в Астрахани произошла автомобильная авария. Водитель автомобиля LADA Granta не уступил дорогу и столкнулся с "Газелью", которая в свою очередь выехала на тротуар, где у пешеходного перехода находились люди.

"Костно-травматической патологии не выявлено. Девочку выписали", - сообщили в ведомстве.

Ребенку и родителям медики дали все необходимые рекомендации.

Ранее также сообщалось, что в ДТП пострадала 17-летняя девушка. Как отметили в министерстве, от госпитализации она отказалась.