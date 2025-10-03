Жителя Кубани осудили за попытку вступить в террористическую организацию

Игоря Яковенко приговорили к пяти годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара Игоря Яковенко к пяти годам лишения свободы за попытку вступить в "Легион "Свобода России" (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"В 2025 году подсудимый, находясь на территории Краснодарского края, решил принять участие в деятельности запрещенного террористического украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России". В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в мае 2025 года фигурант связался с вербовщиком террористической организации, который помогал желающим вступить в легион выехать на территорию Украины и отправил ему заранее подготовленную анкету для вступления. Выехать из РФ Яковенко не смог, так как был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В его отношении возбудили дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (попытка участия в деятельности террористической организации).