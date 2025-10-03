Реклама на ТАСС
Жителя Самарской области оштрафовали за публичное оправдание терроризма

Размер штрафа составил 550 тыс. рублей
08:19

САМАРА, 3 октября. /ТАСС/. Военный суд в Самаре оштрафовал на 550 тыс. рублей жителя региона за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

"УФСБ России по Самарской области установлена причастность жителя города Чапаевска к публичному оправданию терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. <…> Приговором Центрального окружного военного суда данное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 550 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в августе 2024 года фигурант опубликовал в интернете одобрительный комментарий под видеозаписями на канале украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России", решением Верховного суда РФ признанного террористическим и запрещенного в России. 

