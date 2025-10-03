ТАСС: в Ленобласти число смертельных отравлений метанолом выросло до 41

Подтвердились данные о смерти еще трех жителей региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Количество смертельных отравлений алкогольным суррогатом с метиловым спиртом в Ленинградской области увеличилось до 41.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В настоящее время подтвержден 41 смертельный случай отравления метанолом. Помимо известных ранее 38 погибших, подтвердились данные о смерти еще трех жителей региона", - рассказал собеседник агентства.