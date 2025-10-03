В Полтавской области остановлена работа объектов газодобычи
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Работа некоторых объектов добычи газа остановлена в Полтавской области Украины. Об этом сообщила энергетическая компания "ДТЭК" в Telegram-канале.
Ночью в результате взрывов на "энергетической инфраструктуре "ДТЭК" и компании "Нафтогаз" была остановлена работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области", говорится в сообщении.
По данным, опубликованным в Telegram-канале Минэнерго Украины, взрывы произошли "на ряде объектов энергетики в нескольких областях, в частности на объектах газотранспортной инфраструктуры".
Полтавская область является одним из основных газодобывающих регионов Украины - на ее территории насчитывается около 100 месторождений. Вместе с тем еще в 2021 году в "Нафтогазе" отмечали, что крупнейшие месторождения природного газа в стране сильно истощены.