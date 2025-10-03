Бывшего муниципального депутата Азара заочно приговорили к четырем годам колонии

Такой же срок суд назначил остальным трем обвиняемым по делу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Никулинский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии заочно журналиста и бывшего муниципального депутата Илью Азара (признан в РФ иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить наказание Азару в виде четырех лет лишения свободы. Наказание считать заочным" , - сказано в приговоре.

Такой же срок суд назначил остальным трем обвиняемым по делу: Сергею Власову, Игорю Глеку и Елене Русаковой. Также суд запретил всем администрировать сайты сроком на пять лет. Срок исчисляется с момента их задержания на территории России или экстрадиции в РФ.

Все они обвиняются по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России). Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.

Азара и других подсудимых обвиняют в размещении в интернете материалов, призывающих вступить в организацию "Депутаты мирной России" (штаб-квартира в Берлине, деятельность на территории РФ признана нежелательной).

"Депутаты мирной России" - организация, члены которой активно выступают против специальной военной операции. Она была создана в октябре 2023 года в Берлине. Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной в августе 2024 года. По данным самой организации, в ней состоят более 70 депутатов разных созывов. Соучредители - Ольга Галкина (депутат заксобрания Санкт-Петербурга V созыва), Елена Русакова (экс-депутат Гагаринского района Москвы) и Андрей Фатеев (экс-депутат городской думы Томска). Большая часть активных членов объединения, в том числе Азар, покинули Россию.