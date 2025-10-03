В Волгоградской области пресекли канал поставки сильнодействующего препарата

Из тайника изъяли три бочки и пакет с прегабалином общим весом более 50 кг

ВОЛГОГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ возбуждено в отношении трех жителей Волгоградской области и супружеской пары из Екатеринбурга, которые через курьерскую службу наладили поставку прегабалина. Фигуранты дела арестованы, сообщает Telegram-канал "МВД Медиа".

Злоумышленники наладили поставку крупных партий препарата из Свердловской области через курьерские службы. В арендованной квартире в городе Волжском они расфасовывали вещество для дальнейшего распространения через тайники-закладки.

"В ходе оперативных мероприятий задержаны все участники группы. При обыске в съемной квартире изъято свыше 3 кг прегабалина, а также упаковочные материалы и оборудование для фасовки. В Екатеринбурге оперативники обнаружили и изъяли из тайника основную партию препарата - три бочки и пакет с прегабалином общим весом более 50 кг. <…> Возбуждены уголовные дела по ст. 234 УК РФ, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в криминальной схеме участвовали трое волгоградцев и семейная пара из Екатеринбурга. По предварительным данным, ранее судимые супруги закупали вещество в даркнете.