В Иркутской области в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек

Еще один пострадал

ИРКУТСК, 3 октября. /ТАСС/. В ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля в Слюдянском районе Иркутской области на федеральной автодороге Р-258 "Байкал" один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"Пассажир автомобиля "Тойота-Аллион" скончался от полученных травм. Водитель доставлен в медучреждение", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на 95-м километре трассы Р-258 "Байкал", на этом участке было ограничено дорожное движение. В данный момент организовано реверсивное движение.