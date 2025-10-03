Главу завода в Ростове-на-Дону осудили на шесть лет за хищение госсредств

Сослан Урумов будет отбывать наказание в колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего руководителя Авиаприборного ремонтного завода Сослана Урумова к шести годам за хищение госсредств при ремонте военной техники. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

"Сослан Урумов, являясь исполнительным директором АО "Авиаприборный ремонтный завод", путем обмана должностных лиц военного представительства Министерства обороны России совершил хищение государственных денежных средств. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант совершил хищение при ремонте военной техники по гособоронзаказу, ущерб оценили в 1,5 млн рублей.

Сторона защиты, по данным регионального УФСБ, подала апелляцию.