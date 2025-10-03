Состояние раненых в перестрелке в Дагестане стабилизировали

В село Унцукуль вылетел борт медицинского вертолета с хирургом Дагестанского центра медицины катастроф

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавших в конфликте с перестрелкой в селе Унцукуль. Раненых планируют доставить вертолетом санавиации в медучреждения Махачкалы для дальнейшего лечения, сообщается в Telegram-канале Минздрава Дагестана.

"Вчера вечером они были прооперированы, затем проведена интенсивная терапия в отделении реанимации Унцукульской ЦРБ. Усилиями врачей состояние их стабилизировано, соответствует объему проведенных операций. В настоящее время в село Унцукуль вылетел борт медицинского вертолета с хирургом Дагестанского центра медицины катастроф, который на месте оценит состояние раненых для транспортировки их в стационары Махачкалы и продолжения специализированного лечения", - говорится в сообщении.