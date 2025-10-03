Реклама на ТАСС
В Оренбуржье БПЛА пытались атаковать промышленный объект

Никто не пострадал
Редакция сайта ТАСС
09:40
© Ximena Borrazás/ Getty Images

ОРЕНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Вражеские беспилотники предприняли попытку атаковать промышленный объект в Оренбургской области, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

"Уважаемые оренбуржцы, на территории региона предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками одного из промышленных объектов. Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы", - написал он.

Ранее в Оренбуржье была объявлена опасность атаки беспилотников. 

РоссияОренбургская областьСолнцев, Евгений Александрович