Жителю Запорожской области дали 15 лет колонии за шпионаж для ВСУ

Фигуранта также признали виновным в совершении террористического акта

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Мелитополя, который передал ВСУ информацию для ракетно-бомбового удара по военно-гражданской администрации Запорожской области в марте 2023 года. Об этом сообщили в УФСБ по Запорожской области.

"Южным окружным военным судом за шпионаж, совершение террористического акта и участие в террористическом сообществе приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима гражданин Украины Гершон Владислав Леонидович 1998 года рождения", - сообщили в УФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что фигурант вступил в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами, по указанию кураторов передавал информацию о местах дислокации и передвижении ВС РФ. "Используя переданные данные, вооруженные формирования Украины в марте 2023 года нанесли ракетно-бомбовый удар по городу Мелитополю, в результате которого военно-гражданской администрации Запорожской области причинен материальный ущерб, жертв и пострадавших не было", - отметили в ведомстве.

В суде против него были выдвинуты обвинения по ст. 276 (шпионаж), ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). "В результате расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом УФСБ по Запорожской области, причастность фигуранта уголовного дела к противоправной деятельности полностью доказана", - добавили в управлении.