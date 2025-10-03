Обвиняемого в хищениях на фортификациях этапируют в Курск

Судебное заседание назначено на 14 октября

КУРСК, 3 октября. /ТАСС/. Глава строительной компании "Сиэми" Виталий Синьговский, который обвиняется в хищении и растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, будет этапирован в Курск для участия в судебном заседании. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Главу строительной компании ООО "Сиэми" Виталия Синьговского, обвиняемого в растрате бюджетных средств, выданных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, этапируют в Курск для участия в судебном заседании, назначенном на 14 октября", - сказали в пресс-службе.

Ранее в Ленинский районный суд Курска поступило уголовное дело в отношении главы компании с представлением прокурора о рассмотрении в особом порядке при заключении обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Синьговский был арестован в Курске по обвинению в хищении не менее 51,6 млн рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе. Позже он был этапирован из курского СИЗО в Москву, где ему был продлен срок ареста.