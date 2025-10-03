В Череповце осудили четырех нелегальных банкиров с оборотом более 611 млн рублей

Преступники использовали сеть из более чем 50 фирм, зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Череповецкий городской суд вынес обвинительный приговор четверым участникам "нелегального банка" в Череповце. Через 50 фирм, зарегистрированных на подставных лиц, они за 3,5 года провели расчеты на 611 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Череповецкий городской суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Перед судом предстали четверо местных жителей: трое мужчин и женщина, которые в период с октября 2019 года по апрель 2023 года осуществляли систематическое проведение банковских операций без регистрации и лицензии Банка России, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере. Фактически ими был создан и функционировал так называемый нелегальный банк", - говорится в сообщении.

Преступная группа использовала сеть из более чем 50 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Через расчетные счета этих "технических" организаций клиенты "нелегального банка" - коммерческие структуры, заинтересованные в выводе средств из легального оборота, - переводили деньги для последующего обналичивания.

Группа провела расчеты с клиентами на общую сумму свыше 611 млн рублей. Доход "банкиров" составлял не менее 11% от обналиченных сумм и превысил 67 млн рублей. Деньги соучастники распределили между собой.

"Череповецкий городской суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей, назначил каждому из осужденных наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - сообщили в суде.