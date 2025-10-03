Сотрудника администрации Мичуринска осудили по делу о смерти ребенка

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности

ТАМБОВ, 3 октября. /ТАСС/. Суд в Мичуринске вынес приговор сотруднику городской администрации по уголовному делу о халатности, повлекшей гибель ребенка. Мужчине назначено наказание три года условно, сообщили в следственном управлении СК по Тамбовской области.

"Мужчина признан виновным в халатности (ст. 293 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности. С муниципалитета в пользу потерпевшей стороны взыскано 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В августе 2023 года в микрорайоне Кочетовка в Мичуринске на 10-летнего мальчика обрушилась стена старого здания, доступ к которому со стороны администрации города не был своевременно закрыт. От полученных травм мальчик умер на месте.