В Херсоне произошли еще две серии взрывов
Редакция сайта ТАСС
10:00
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Четвертая и пятая за день серии взрывов произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".
Ранее утром трижды сообщалось о взрывах в городе.
При этом воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.
Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.