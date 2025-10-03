В Херсоне произошли еще две серии взрывов

Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Четвертая и пятая за день серии взрывов произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Ранее утром трижды сообщалось о взрывах в городе.

При этом воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.