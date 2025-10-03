Названа предварительная причина перестрелки в Дагестане
Редакция сайта ТАСС
10:09
МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Нелегальный майнинг предварительно мог стать причиной перестрелки в дагестанском селе Унцукуль.
Читайте также
Конфликт с применением травматического оружия. Главное о стрельбе в Дагестане
Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.
"Предварительно один из участников конфликта является бывшим сотрудником электросетей. По некоторым данным, у него были обнаружены майнинг-фермы, на этой почве и был конфликт, который завершился перестрелкой", - сказал собеседник агентства.