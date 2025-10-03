Названа предварительная причина перестрелки в Дагестане

Ей мог стать нелегальный майнинг

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Нелегальный майнинг предварительно мог стать причиной перестрелки в дагестанском селе Унцукуль.

Читайте также

Конфликт с применением травматического оружия. Главное о стрельбе в Дагестане

Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

"Предварительно один из участников конфликта является бывшим сотрудником электросетей. По некоторым данным, у него были обнаружены майнинг-фермы, на этой почве и был конфликт, который завершился перестрелкой", - сказал собеседник агентства.