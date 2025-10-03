В Подмосковье завели дело по факту попытки похитить 8-летнюю девочку

Действия злоумышленника пресек очевидец

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовные дело в отношении мужчины, который подозревается в попытке похитить 8-летнюю девочку в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по подозрению в похищении 8-летней девочки задержан мужчина 1985 года рождения (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 октября подозреваемый, увидев одиноко стоящую девочку, схватил ее за руку и начал уводить в неизвестном направлении. Действия злоумышленника пресек очевидец. В кратчайшие сроки удалось установить личность и местонахождение мужчины, он был задержан.

В пресс-службе добавили, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Изучена видеозапись, запечатлевшая момент преступления, проведен обыск по месту жительства подозреваемого, а также допросы.