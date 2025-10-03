ООН: на Украине пленных подвергают пыткам и сексуальному насилию

Верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк призвал Киев соблюдать свои обязательства в плане обращения с задержанными

Редакция сайта ТАСС

© Chris McGrath/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Киевские власти подвергают пыткам и сексуальному насилию лиц, задержанных в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Мы также зафиксировали случаи пыток и жестокого обращения украинских властей с задержанными, связанными с конфликтом, включая случаи сексуального насилия", - сказал он, выступая на 60-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве с 8 сентября по 8 октября.

По словам Тюрка, многие из этих случаев происходили в 2022 году. Он сказал, что украинские власти якобы предприняли шаги "по усилению мер безопасности и улучшению условий содержания под стражей". Комиссар признал, что "ответственность за эти [преступления по-прежнему] ограничена".

"Я настоятельно призываю Украину соблюдать свои обязательства в области международного права в плане обращения с задержанными, защищая их от пыток, жестокого обращения и сексуального насилия", - добавил Тюрк.

Ранее в возглавляемом Тюрком управлении сообщали, что киевские власти подвергают сограждан уголовному преследованию, приравнивая вывоз мусора и оказание гуманитарной помощи к сотрудничеству с Россией. В докладе управления отмечалось, что соответствующая статья была добавлена в УК Украины в марте 2022 года и включает широкий спектр действий.