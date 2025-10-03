Обжаловать арест экс-министра здравоохранения Поморья не удалось

Александр Герштанский подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. Защите бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского не удалось обжаловать его арест, областной суд оставил меру пресечения без изменений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Архангельским областным судом с учетом позиции прокуратуры области и [Ненецкого] автономного округа постановление суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката осужденного с доводами об освобождении подозреваемого - без удовлетворения", - указано в сообщении.

Ломоносовский районный суд Архангельска заключил под стражу Герштанского 21 сентября 2025 года на два месяца. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.