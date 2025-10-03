В Саратовской области задержали начальника уголовного розыска

Он подозревается в мошенничестве

САРАТОВ, 3 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении начальника уголовного розыска одного из отделов полиции УМВД России по Саратовской области. Он задержан, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника уголовного розыска одного из отделов полиции УМВД России по Саратовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Саратовской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону. Подозреваемый задержан, с ним провели следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, злоумышленник путем обмана получил от знакомого 300 тыс. рублей. Эту сумму он получил под предлогом решения вопроса о выдаче двух комплектов госзнаков для транспорта с комбинациями цифр "777" и "888".

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, по данному факту назначена служебная проверка. "При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - добавили в управлении.