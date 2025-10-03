Экс-сотрудника Минобороны Долгова приговорили к шести годам

Его обвиняют в получении взяток

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы вынес приговор бывшему главному научному сотруднику ФГБУ "27 Центральный научно-исследовательский институт" Минобороны России Евгению Долгову, признав его виновным в получении взяток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд признал Евгения Долгова виновным в совершении девяти эпизодов получения взятки (ч. 6 ст. 290 и п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде.

Долгова взяли под стражу в зале суда.