После конфликта со стрельбой в селе Дагестана завели уголовное дело

Оно заведено по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия"

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по фактам покушения на убийство и незаконного приобретения оружия после конфликта со стрельбой в селе Унцукуль в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Читайте также

Конфликт с применением травматического оружия. Главное о стрельбе в Дагестане

"Возбуждено уголовное дело после конфликта со стрельбой в дагестанском селе Унцукуль. Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия", - сказал собеседник.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.