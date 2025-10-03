После конфликта со стрельбой в селе Дагестана завели уголовное дело
Редакция сайта ТАСС
11:20
обновлено 11:41
МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по фактам покушения на убийство и незаконного приобретения оружия после конфликта со стрельбой в селе Унцукуль в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Читайте также
Конфликт с применением травматического оружия. Главное о стрельбе в Дагестане
"Возбуждено уголовное дело после конфликта со стрельбой в дагестанском селе Унцукуль. Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия", - сказал собеседник.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.