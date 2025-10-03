В Белгородской области от прилета боеприпаса ВСУ в дом погибла мирная жительница

Она умерла на месте от полученных травм

БЕЛГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Жительница погибла на месте от ранений, полученных при прилете боеприпаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дом города Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под ударом ВСУ город Шебекино. Произошло самое страшное - мирная жительница погибла в результате прилета боеприпаса в частный дом. От полученных ранений женщина скончалась на месте", - написал он в Telegram-канале.

По информации губернатора, кровля дома загорелась после обрушения, ее потушили пожарные, повреждения также получили окна и хозяйственная постройка. В Шебекине от детонации дрона повреждено остекление коммерческого объекта и пяти квартир многоквартирного дома, повреждены грузовой и два легковых автомобиля. Как отметил Гладков, информация о последствиях уточняется.