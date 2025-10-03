В ДНР осудили врача за передачу СБУ данных о военной части

Медик получил 15 лет колонии за госизмену

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Врач приемного отделения из ДНР приговорен к 15 годам колонии за госизмену, сообщили журналистам в прокуратуре республики.

"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя республики. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), - сказано в сообщении. - С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 105 тыс. рублей".

Отмечается, что речь идет о враче приемного отделения, который узнал от пациента, где находится военная часть, и передал данные в СБУ через мессенджер. Контакт с украинской спецслужбой медик установил с августа по октябрь 2024 года. От СБУ осужденный получил задание собирать данные о войсковых частях Минобороны РФ.